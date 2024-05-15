صور وصول الرئيس السيسي إلى البحرين للمشاركة في القمة العربية

نشر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة المنامة.

وفي وقت سابق اليوم، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.