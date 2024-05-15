ناقد: الأهلي متمرس في النهائيات .. وهذا مطلوب من مدرب الزمالك

أكد عاطف عبدالواحد، ناقد رياضي، أن النادي الأهلي متمرس في اللعب على ملعب رادس معقل الترجي التونسي.

مشددًا أن مصطفى شوبير قادر في الحفاظ على مرمى النادي الأهلي والفريق مكتمل الأفراد وليس به غيابات، وهناك رقم قياسي للأهلي في الوصول للنهائيات ولديه خبرة في النهائيات واللعب خارج الأرض وفي تونس بشكل خاص.

وأوضح "عبدالواحد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن خبرة الأهلي في أفريقيا أمر يقلق الترجي التونسي كثيرًا، مشددًا على أن المباراة ستكون صعبة على الترجي أكثر من النادي الأهلي، مؤكدًا أن الأهلي جاهز لمباراة الترجي بشكل كبير.

وأضاف أن الزمالك كان محظوظًا في مباراة نهضة بركان وقدم نصف ساعة هي الأسوأ للزمالك في الموسم على المستوى الإفريقي وكان هناك فقدان للتركيز بشكل كبير والزمالك كان يحتاج لإعداد نفسي، موضحا أنه يمكن وصف ما يفعله جوميز في تشكيل الزمالك "تأليف" لم يعط للمباراة أهمية، مضيفًا: "جوميز مدرب الزمالك محتاج أنه ميألفش"، مؤكدًا أن التشكيل الغريب للزمالك في مباراة سموحة سبب في سوء الأداء في مباراة نهضة بركان.