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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مش قادرة أصرف عليه.. لغز العثور على رضيع أبو النمرس.. صور

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية، بالجيزة لغز العثور على طفل ملفوفًا في جلباب عند قرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة حيث تبين أن والدته ألقته في الشارع بعد ولادته لانجابها ٤ اطفال قبله وعدم تمكنها من الانفاق عليه وتربيته. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على طفل ملقى عند قرية زاوية أبو مسلم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في الجيزة، حيث انتقلت وحدة مباحث أبو النمرس إلى مكان البلاغ، وبعمل التحريات تم التوصل إلى هوية والدة الطفل، وتبين أنه نجلها بطريقة شرعية من زوجها، وأنها أم لــ "4" أطفال ومن محافظة الفيوم وتقيم بقرية زاوية أبو مسلم بمنطقة أبو النمرس في الجيزة، ولظروف ترك زوجها المنزل منذ أشهر وعدم توفر المال، قررت ترك الطفل بأي مكان، لتخفيف الأعباء.

وتم نقل الطفل إلى المستشفى للكشف عليه وتبين أنه بحالة جيدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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IMG_٢٠٢٤٠٥١٦_٠١٢٠٢٦
IMG_٢٠٢٤٠٥١٦_٠١٢٠٠٦
IMG_٢٠٢٤٠٥١٦_٠١٢٠٠٦

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