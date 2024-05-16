عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16 مايو 2024

صدى البلد

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الخميس 16  مايو 2024، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

وجاء سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم، كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 

12.51 جنيه للشراء.

12.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

 

12.51 جنيه للشراء.

12.47 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

12.51 جنيه للشراء.

12.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

12.51 جنيه للشراء.

12.48  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

12.50 جنيه للشراء.

12.41 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

12.51 جنيه للشراء.

12.46 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

12.51 جنيه للشراء. 

12.42 جنيه للبيع.

اسعار الريال السعودي أسعار صرف أسعار صرف الريال اسعار صرف الريال السعودى أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى البنوك العاملة في مصر اليوم الجنيه المصري الجنيه الريال السعودى مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

الرئيس السيسي: تنعقد قمتنا العربية اليوم فى ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاستقرار العراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه

الرئيس السيسي يلتقي العاهل الأردني بالبحرين

السيسي يشدد على رفض مصر قيادةً وشعباً للحرب الإسرائيلية في غزة

الرئيس السيسي يؤكد تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن

وقف بيع تذاكر مباراة بلجيكا وإسرائيل بـ أمم أوروبا لسبب أمني

خلال لقائه بالسيسي.. عباس يشكر مصر قيادة وشعبا على دعمها الشعب الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-