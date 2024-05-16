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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التخطيط تعلن تفاصيل خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 23/2024

صدى البلد

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الدقهلية لعام 23/2024 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030"..

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي. 

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الدقهلية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 525 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الدقهلية بخطة عام 23/2024 تبلغ 7,7 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن خطة 22/2023.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الدقهلية بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1,9 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 25%، يليه قطاع التعليم العالي بقيمة 1,6 مليار جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 1مليار جنيه بنسبة 13%، ويخص قطاع التنمية المحلية 818 مليون جنيه بنسبة 10%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 771 مليون جنيه بنسبة 9%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 22%، هذا بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الدقهلية 26 قرية، ويبلغ عدد السكان المستفيدين 380 ألف نسمة وتبلغ نسبة الإناث منهم 48,5%، وتتضمن مشروعات المبادرة والتي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة إنشاء 5 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ، عدد 12 وحدة إجتماعية، 8 مجمعات خدمات زراعية، 7 نقاط إسعاف، 24 وحدة صحية، 738 فصل دراسي، 56 مدرسة، 8 محطات مياه شرب، 26 مشروع صرف صحي، 9 محطات معالجة، 38 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 24 مراكز شباب، 8 مجمع خدمات حكومية، 22 مكتب بريد، إلى جانب 16 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول (75 كم).

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 79 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة الدقهلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 419,6 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 278 مشروعا في مجال التنمية المحلية ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 469 مليون جنيه.

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