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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انخفاض العجز.. شباب النواب تناقش موازنة هيئة إستاد القاهرة بإجمالي 131 مليون جنيها

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

تناقش  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال   اجتماعها المنعقد اليوم ،مشروعي قانوني الخطة والموازنة للهيئة العامة لإستاد القاهرة للعام المالي 2024/2025.


حيث بلغت جملة تقديرات التكاليف والمصروفات للعام المالي 2024/2025 نحو  مائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) بزيادة قدرها  سبعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنا عشر ألف جنيه) عن اعتمادات العام المالي الماضي  .


وبلغت جملة تقديرات الإيرادات المتوقعة للهيئة للعام المالي 2024/2025 نحو 88.000.000 (ثمانية وثمانون مليون جنيه) بزيادة متوقعة بنحو 18.000.000 (ثمانية عشر مليون جنيه) عن اعتمادات إيرادات الهيئة للعام المالي 2023/2024 البالغة نحو 70.000.000 (سبعون مليون جنيه).


ومن جانبه أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، أن موازنة هيئة استاد القاهرة تضمنت امر إيجابي  عند الاطلاع على مشروع قانون موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025 هو انخفاض متوقع لـــ "عجز نشاط الهيئة بنحو 88.000 (ثمانية وثمانون ألف جنيه) حيث أنه من المتوقع أن تصل تقديرات عجز نشاط الهيئة للعام المالي 2024/2025 إلى 43.487.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه)، في حين بلغت اعتمادات عجز نشاط الهيئة للعام المالي 2023/2024 نحو 43.575.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه).

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب محمود حسين

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