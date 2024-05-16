انخفاض العجز.. شباب النواب تناقش موازنة هيئة إستاد القاهرة بإجمالي 131 مليون جنيها

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها المنعقد اليوم ،مشروعي قانوني الخطة والموازنة للهيئة العامة لإستاد القاهرة للعام المالي 2024/2025.



حيث بلغت جملة تقديرات التكاليف والمصروفات للعام المالي 2024/2025 نحو مائة وواحد وثلاثون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) بزيادة قدرها سبعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنا عشر ألف جنيه) عن اعتمادات العام المالي الماضي .



وبلغت جملة تقديرات الإيرادات المتوقعة للهيئة للعام المالي 2024/2025 نحو 88.000.000 (ثمانية وثمانون مليون جنيه) بزيادة متوقعة بنحو 18.000.000 (ثمانية عشر مليون جنيه) عن اعتمادات إيرادات الهيئة للعام المالي 2023/2024 البالغة نحو 70.000.000 (سبعون مليون جنيه).



ومن جانبه أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب ، أن موازنة هيئة استاد القاهرة تضمنت امر إيجابي عند الاطلاع على مشروع قانون موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025 هو انخفاض متوقع لـــ "عجز نشاط الهيئة بنحو 88.000 (ثمانية وثمانون ألف جنيه) حيث أنه من المتوقع أن تصل تقديرات عجز نشاط الهيئة للعام المالي 2024/2025 إلى 43.487.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وأربعمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه)، في حين بلغت اعتمادات عجز نشاط الهيئة للعام المالي 2023/2024 نحو 43.575.000 (ثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه).