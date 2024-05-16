حبس شخص وشقيقته بالدقهلية 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة قتـ ل والدتهما

قررت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية حبس عامل وشقيقته15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة محاولة التخلص من والدتهما خنقا بـ إيشارب وضربها على رأسها وسرقة مشغولاتها الذهبية وهاتفها المحمول حيث تبين عدم وفاة الأم حيث انها سقطت من اعلى سلم منزلها مما تسبب فى اصابتها بكسور مضاعفة ووفاتها بعد ايداعها المستشفى ودفن جثمانها منذ 40 يوما.



وتعود تفاصيل الواقعة فى أبريل الماضي بتلقى مديرية أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول ربة منزل وتدعى امال ،م ا 60 عاما ومقيمة بلقاس مصابة بكسور فى عظام الوجه ونزيف بالمخ "ادعاء سقوط من على سلم منزلها.



انتقل ضباط مباحث بلقاس الى المستشفى وبالكشف الطبي على المصابين ورد بتقرير مستشفى بلقاس المركزي وجود كسور بعظام الوجه الأمامي والجانبي والصدري واشتباه نزيف بالمخ نتيجة لسقوطها من على سلم المنزل .



وبسؤال مرافقيها كل من :"جارها ويدعى ياسر.أ.م، 48 عاما، عامل زراعي، ونجلها السعيد.م.إ، 27 عاما، عامل ويقيمان بلقاس اكدا الأول بأنه حال تواجده بمنزله المجاور لمنزل والدته سمع صوت استغاثة "ميرفت.إ.م م "، 63 عاما ربة منزل وباستبيانه الأمر وجد المصابة ملقاة على سلم المنزل امام الشقة سكنها بالطابق الثاني علوى فقام بالإتصال بنجلها "ياسر"، وقام بنقلها الى المستشفى لإسعافها، وبسؤال نجلها ايد ذات المضمون ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك بعد ايام من إيداع المصابة المستشفى توفيت السيدة متأثرة بإصابتها وجاء تقرير مفتش الصحة ان سبب الوفاة"إدعاء سقوطها من على سلم أدى الى وجود كدمة مستديرة بالوجه وزرقة العينين والوجه ونزيف من الفم والأنف وكسر بعظام الوجه واشتباه نزيف بالمخ والجنة تحت تصرف النيابة .

وتم دفن الجثة بمقابر الأسرة .



وعقب 40 يوم من الواقعة اتهمت كلا من " مى . م.ا"،35 عاما، ربة منزل، ومقيمة قرية السماحية مركز بلقاس، وشقيقتها "مروة"، 37 عاما، ربة منزل ومقيمة بندر بلقاس واتهما اشقائهما كل من :"إبراهيم.م.إ"، 30عاما، عامل، ومقيم بلقاس، وشقيقتهم "حنان"، 35 عاما، ربة منزل ومقيمة بعزبة شوكت التابعة لقرية إبشان مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بقتل والدتهما نظرا لوجود خلافات عائلية متكررة بينهم ووالدتهم .



واضافا أنهما تلقيا هن وشقيقتهن الأخرى وتدعى "وسام.م.إ"،26 عاما، ربة منزل ومقيمة بلقاس اتصالا هاتفيا من شقيقها وشقيقتها "المتهمان" عقب ارتكابهما الواقعة قيامهما بإرتكاب الواقعة وتهديدهم بالقتل حال إبلاغهم عنهم .



وكلفت النيابة العامة ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس بالتحري حول الواقعة وتوصلت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث، الى صحة الواقعة وقيام المتهمان بالاتفاق فيما بينهم على قتل والدتهما لزواجها عرفيا اكثر من مرة عقب قيام والدهما بتطليقها منذ فترة وقيامها برفع قضايا نفقة على والدهما الامر الذي اساء الى سمعتهما بين المحيطين بهما من الجيران.



وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب واقعة قتل الأم بعد أن اتفقا فيما بينهما على التوجه الى منزل والدتهم صباح يوم الواقعة الجمعة الخامس من ابريل مستغلان عدم تواجد زوجها وعقب ذلك قام المتهم الأول بمغافلتها وخنقها باستخدام ايشارب احضرته شقيقتة المتهمة الثانية الذي أعددته مسبقا لذلك وقامت المتهمة الثانية بكتم والدتها لمنعها من الصراخ فسقط المجني عليها أرضا و تأكدوا من وفاتها.

كما أقرت المتهمة الثانية قيامها بضرب والدتها بعصا خشبية "يد مكنسة"، واعتقدت انها فارقت الحياة واستولت بمعرفة شقيقها المتهم الأول على هاتفها المحمول ومصاغها الذهبي وفرا هاربين.

كما اعترفت المتهمة بتخلصها من الهاتف المحمول الخاص بوالدتها والمشغولات الذهبية بإلقائها فى إحدى المجاري المائية اثناء عودتها الى سكنها بعزبة شوكت التابعة لقرية ابشان مركز المحلة الكبرى.

وتوصلت التحريات الى ان عقب افاقة المجني عليها من الضرب التي تعرضت له قامت بفتح الشقة سكنها والاستغاثة بالجيران إلا انها اختل توازنها وسقطت ارضا على السلم ما تسبب فى حدوث إصابتها التي جرى على اثرها نقلها الى المستشفى .