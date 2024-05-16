رئيس وزراء الصومال: ندين الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

قال حمزة عبدي بري رئيس وزراء الصومال ، إنه يشارك نيابة عن رئيس جمهورية الصومال ، متابعا :" أتقدم بالتقدير لملك مملكة البحرين على كرم الضيافة ونأمل ان تنبثق من القمة العربية مخرجات تصب في الصالح العربي لمواجهة التحديات الغير مسبوقة بالمنطقة "

تابع رئيس وزراء الصومال، خلال كلمته بالقمة العربية المنعقدة في " المنامة "، أن الاجتماع يأتي في ظل تحديات غير مسبوقة تتطلب تعزيز التعاون المشترك بين دولنا ، لافتا الى أن الوضع في العالم العربي يشهد اضطرابات سياسية واقتصادية .

واصل : نعبر عن قلقنا من الوضع المتردي في فلسطين ، وندين الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ونؤكد على احقية الشعب الفلسطيني في السيادة على ارضه ، ونساند الخطوات التي توقف اطلاق النار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين العزل وإعادة إعمار قطاع غزة

وعلى صعيد أخر قال : لاتزال اثيوبيا تستمر في التدخل في شؤون الصومال ، ونجدد التأكيد أن هذه الخطوة انتهاك لجمهورية الصومال وينعكس سلبا على الامن العربي ، والصومال تثمن وقوف الدول العربية الشقيقة في الحفاظ على وحدتها ، ولن نسعى للحرب ونمد يدينا للسلام ، وحرصنا غلى تكثيف جهودنا لتحرير البلاد من الإرهاب ، ونؤكد عزمنا على مواصلة الجهود من خلال دعم العرب الشقيق الذي ساهم في تحقيق الإنجاز .