وزير خارجية البحرين: المملكة قدمت اقتراحا بعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الفلسطينية.. فيديو

قال عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ، إن القمة العربية بالمنامة أكدت على ضرورة تحقيق اهداف التنمية المستدامة في غزة ، لافتا الى ان البحرين قدمت اقتراحا بعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة الفلسطينية .

وأكد " الزياني " ، خلال كلمته بالبيان الختامي للقمة العربية على ضرورة تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة الي جانب إسرائيل والتواصل مع خارجية العالم للاعتراف بدولة فلسطين .

كما أكد على أهمية توفير الخدمات الصحية للمتأثرين بالنزاعات وتوفير الادوية واللقاحات وتطوير التعاون العربي في التكنولوجيا الرقمية.