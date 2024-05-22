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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدجوي: توفير الدولار في الفترة الأخيرة ساعد المصانع أن تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة

خالد الدجوي
خالد الدجوي

أكد خالد الدجوي عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار الحديد الفترة الماضية قفزة كبيرة تزامنا مع تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، ووصوله لمستويات قياسية غير مسبوقة، قبل تحرير سعر الصرف.

أكد "الدجوي"، أن سعر الحديد تراجع بنفس نسبة انخفاض الدولار، موضحاً سعر طن الحديد تراجع نحو 2130 جنيه بداية اليوم الأربعاء 22-5-2024، حيث سجل سعر حديد عز والمصريين 40700 جنيهاً للطن الواحد.

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 كما سجل السويس للصلب وبشاي والمراكبي 40500 جنيهاً للطن الواحد، مشيرًا إلى أنه من الصعب فتح الاستيراد حاليا لأنه يؤثر على الصناعة المحلية كما أنه يؤثر بشكل أخر فى الضغط على العملة.

 

وأضاف إن من 80-90% من مدخلات الحديد تعتمد على سعر الصرف وهوما أتضح مع تراجع سعر الطن مع انخفاض سعر الدولار، موضحا أنه يتم استيراد 80% من الخردة التى تستهلك فى الحديد و100% من خام الحديد مشيرا إلى أن حجم الخردة الموجودة فى مصر غير كافية لتصنيع الحديد.

وقال "الدجوي"، إن السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر الحديد ببداية العام الجارى ووصوله إلى 62000 جنيه للطن هو ارتفاع سعر الدولار ووصوله لمستويات تتراوح بين 70-74 جنيه.

وطالب بعدم فتح باب استيراد حديد التسليح لأنه يفرض عليه رسوم إغراق وحماية منذ أكثر من 3 سنوات مضيفا أن من أكبر الدول الذى يتم استيراد الحديد منها هى تركيا وأوكرانيا وروسيا.

وأكد "الدجوي"، أن توفير الدولار فى الفترة الأخيرة ساعد المصانع بأن تعمل بطاقة إنتاجية كبيرة وهو ماأدى إلى زيادة العرض ووجود منافسة وتوافر البضاعة وبالتالى تنخفض الأسعار فدائما مبادلة العرض والطلب هى التى تتحكم بالسوق، متوقعًا أن يشهد سوق الحديد انتعاشة الفترة القادمة مع إنتاج المصانع فى ظل النشاط الذى يشهده السوق العقارى من خلال المشروعات القومية والتى تؤثر بشكل إيجابى على سوق الحديد.

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