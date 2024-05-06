عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالد الدجوي: مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية وتحقيق مؤشرات إيجابية

صدى البلد

قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر نجحت في كسب ثقة المؤسسات المالية العالمية، وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، وهو ما ترجم الجهود الحكومية المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي حيث فاقت نتائج الأداء المالي، وتسجيل فائض أولي بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2 9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، أن الاقتصاد الوطني بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية تدريجيا، نتيجة انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني.


وأوضح الدجوي، أن الدولة المصرية حرصت ضمن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، بالإضافة إلى اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية الجريئة التي ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد بشكل كبير، موضحا أن من هذه القرارات التي صنعت فارقا في خريطة الاقتصاد القومي، قرار تحرير سعر صرف الدولار، وأيضا تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بقيمة تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، وهي قرارات ساعدت في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.


وشدد خالد الدجوي، علي ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادي والهيكلي، ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مما يحسن من مؤشرات مصر الدولية ويعود بالاستقرار على القطاعات الإنتاجية والتجارية والتصديرية المصرية في كافة المجالات.

استقرار الاقتصاد الاتحاد العام للغرف التجارية الاستثمارات الخاصة الاقتصاد الوطني الانضباط المالي التنمية الاقتصادية الشاملة التصنيف الدولية الجهود الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار قضائي عاجل بشأن مطرب المهرجانات عصام صاصا

نيابة الجيزة تصرح بدفن ضحية حادث عصام صاصا أعلى الدائري

رسالة خاصة لـ إمام عاشور.. شرف مصر وهات هاتريك وجمهور الزمالك هيسامحك

مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري

العربية اتعجنت.. ننشر صور سيارة عصام صاصا بعد دهس شاب أعلى الدائري

ضربة موجعة لـ الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الهبوط.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية سلم أسلحته بالكامل

ترشيحاتنا

الأول في مسابقة القرآن: أدين بالفضل لكتاب الله وأشكر مؤسسة أبو العينين على التكريم|فيديو

بركان غضب المناخ من البشرية ينفجر.. السيول تقــ.تل بلا هوادة في الخليج وإفريقيا واليوم بالبرازيل| الضحايا بالمئات والمشردين بالآلاف

وصول عدد من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح البري.. فيديو

مصدر عبري: قلق إسرائيلي من تخلي بايدن عن نتنياهو

مصدر رفيع المستوى: وفد حماس يصل القاهرة غدا لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار

عاجل|تحرك آليات الاحتلال شرقي مدينة رفح الفلسطينية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب.. مى سليم تثير الجدل بجسم ممشوق فى احدث ظهور

يتأثر السلوك البشري بالغرائز و والعقل يقاوم التغيير ..تعرف على أهم أفكار فرويد

فستان مكشوف.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة.. شاهد

بعد الفسيخ والرنجة.. طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع

فيديو

اشتغلت بائعة في العتبة.. نشوى مصطفى تروي تفاصيل عن حياتها لأول مرة

نجوى نجار لـ صدى البلد: فيلمي القادم "مصري - فسلطيني"

فضيحة تيك توكر شهير.. مارس أفعالا غير أخلاقية مع الصغار| شاهد

ادعوله بالشفاء.. محمد عبده يكشف نوع السرطان الذي أصيب به| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ