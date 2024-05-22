قطر تدعو لعدم الالتفات لتقارير الإعلام المشككة في الوساطة بشأن قطاع غزة

دعت وزارة الخارجية القطرية، إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية المشككة في الوساطة بشأن قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، دعوة قطر إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وكيل الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة.

وشدد الدكتور الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، على ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع.

وأكد أن جهود وساطة قطر مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، لافتًا إلى أن الدول الثلاث تعمل بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بما يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.