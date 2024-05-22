لأول مرة.. جهاز 15 مايو يقرر منع سير التروسيكل داخل المدينة

قرارات حاسمة وجولات وحملات مستمرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة، وقرر بمنع سير التروسيكل داخل المدينة ..هذه القرارات صدرت فى اليوم الأول لرئيس جهاز مدينة 15 مايو بعد أن استلم مهام عمله بشكل رسمى فى الحركة الأخيرة التى صدرت من قبل وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار والتى شملت نحو 12 مدينة جديدة.

وشن جهاز مدينة 15 مايو ، بقيادة المهندس على سعد عدة حملات لإزالة الشغالات والمخالفات داخل المدينة، وأسفرت عن سحب واسترداد وغلق وتشميع لبعض المحال المخالفة وكذا الوحدات السكنة التى تحولت لوحدات إدارية وتجارية، حيث تم تنفيذ القرار الخاص بالسحب والاسترداد للوحدة رقم 15مجموعة 5 جناح 3 نموزج أ مجمع الصناعات الصغيرة .



كما تم تنفيذ القرار الخاص بالغلق والتشميع للقطع ارقام ( 56/ 32/ 34 ) بالمجاورة 33 بالمرحلة الثالثة ، وكذا تم تنفيذ قرار إزالة للقطعة رقم 274 منطقة 3 بالإسكان الاجتماعى بالمرحلة الرابعة بالمدينة .

ووجه رئيس الجهاز كافة الإدارات المعنية بالجهاز بالمتابعة الدورية على مستوى جميع المراحل بالمدينة لرصد كافة الإشغالات والمخالفات والتصدى لها والعمل على إزالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل المخالفين .

وأكد المهندس على سعد، أنه سيتم تنفيذ القرارات الخاصة بالسحب والاسترداد والغلق والتشميع والازالة فور صدورها وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة ومنع كافة مظاهر العشوائيات .

وأشار إلى أنه اثناء قيام الحملة بمهامها تبين وجود المحل رقم 1 بمنطقة الورش الصناعية الصغيرة متعدى عليه من قبل أحد المواطنين والمحل تبعيته ملك لجهاز المدينة وعلى الفور تم اخلاء المحل والتحفظ على جميع المحتويات التي توجد بداخله وتم نقلها لمخازن الجهاز .



وطالب أصحاب المحلات التجارية بالأسواق المختلفة لسرعة التوجه للجهاز لاستخراج واستكمال اجراءات ترخيص المحلات وتغيير الانشطة حتى لا يتم سحب او غلق للمحل .

وفى اليوم الأول أيضا ، تفقد المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو مشروع النرجس( سكن لكل المصريين) ضمن المبادرة الرئاسية للوقوف على اخر المستجدات من الأعمال ، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لكافة مشروعات الإسكان بالمدينة .

حيث تفقد كافة المشروع وقام بالمرور على العمارات من الخارج والداخل، كما تفقد بعض الوحدات من الداخل للوقوف على حالة وجودة التشطيبات الداخلية .

وقال رئيس الجهاز، أن مشروع النرجس ( سكن لكل المصريين) محور منخفضى الدخل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الذى يضم عدد (465) عمارة بإجمالي ( 11160) وحدة سكنية.



وشدد على جميع الشركات العاملة بالمشروع بسرعة انهاء الأعمال طبقا للبرامج الزمنية المعدة والمحددة لإنهاء الأعمال فى مواعيدها المقررة حتى يتثنى لجهاز المدينة تسليم الوحدات السكنية إلى مستحقيها .

وأضاف بأن نسب الإنجاز للمشروع فى حدود ( 87٪ )، وطال بتحديد برامج زمنية للأعمال المتبقية من قبل مسئولى الشركات والعمل على سرعة تنفيذها طبقا للبرامج الزمنية التى سيتم تحديدها.

وأسفرت الحملات التى تم شنها عن ضبط عدد من التيروسيكلات وعربات الكارو ببعض المراحل بالمدينة، حيث قرر منع التيروسيكلات الخاصة بجمع القمامة و الروبابكيا و العربات الكارو حفاظا على المظهر الحضارى للمدينة .

وتم ضبط عدد ٤ تروسيكل خاص بجمع القمامه وبيع الروبابكيا بالإضافة إلى عدد ٢سياره كارو بالدبه تم التحفظ عليهم بمخزن الجهاز وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك .

ووجه رئيس الجهاز جميع الإدارات المعنية بالجهاز من التنمية والأمن ورؤساء الأحياء بالمرور الدورى على مستوى كافة المراحل بالمدينة لرصد كافة سبل الإشغالات والمخالفات وجميع مظاهر العشوائيات والعمل على إزالتها على الفور للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة .

كما تفقد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، عدد من المشروعات داخل المدينة، ومنها بعض مجاورات المرحلة الثالثة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق .

كما تفقد أيضا مشروع دار مصر لمتابعة حالة الأعمال من الزراعة والمرافق والنظافة، ومحطة رافع المياه سامكريت المغذية لمشروع دار مصر ومناطق الاسكان الاجتماعى ومركز الإصلاح والتأهيل وذلك للوقوف على حالة الأعمال بها.

كما شملت جولته الميدانية مشروع القرنفل ضمن مشروعات الإسكان لمتوسط الدخل، حيث تفقد بعض العمارات والوحدات من الداخل للوقوف على حالة الأعمال من التشطيبات الداخلية وأعمال الكهرباء والسباكة والدهانات .

ووجه كافة الإدارات بالجهاز من التنمية والطرق والمرافق والزراعة والنظافة بالعمل على رفع كفاءة مستوى كافة الأعمال بجميع المراحل بالمدينة .

والتقى رئيس الجهاز بالنواب والمعاونين وجميع مديرى الادارات للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال على مستوى كافة المراحل، حيث تم مناقشة جميع الأمور المتعلقة بكافة القطاعات من الاسكان والطرق والمرافق والكهرباء والتنمية والزراعة .

وطالب بإزالة جميع العقبات وسرعة إنهاء جميع الأعمال على مستوى كافة المشاريع كما تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بقطاع المرافق وموقف الشركات القائمة بأعمال الصيانة ببعض المراحل بالمدينة.