به مواصفات الممثل العالمي.. المخرج أيمن مكرم يوجه رسالة لـ أحمد الفيشاوي

أكد المخرج ايمن مكرم، مخرج فيلم "بنقدر ظروفك"، أن أحمد الفيشاوي يتعامل بشكل جيد مع أعضاء العمل في لوكيشن التصوير، مؤكدا أنه كان هناك تعاون بشكل جيد لإنجاح العمل.

وقال أيمن مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن الفنان أحمد الفيشاوي ملتزم جدا وبييجي قبل ميعاد التصوير، مؤكدا أن به مواصفات الممثل العالمي ولديه طاقة جبارة.

وتابع المخرج أيمن مكرم، أن “الفنان أحمد الفيشاوي عفوي جدا ودي أكتر حاجة بتميزه، ولو ركز شوية هيكون في مكان تاني خالص”.

وأشار أيمن مكرم إلى أن نشر فيديو لأحمد الفيشاوي في حالة غير طبيعية اختراق للخصوصية، مؤكدا أنه لم يشتبك مع أي أحد في العرض الخاص.