ناقد فني: أحمد الفيشاوي بيعمل أفلام موسم.. ومش هتعيش معانا|فيديو

مش نجم قليل

كشف محمد طاهر الناقد الفني، عن فيلم «بنقدر ظروفك»، بطولة أحمد الفيشاوي، والذي من المقرر طرحه اليوم الأربعاء في جميع دور العرض السينمائي في مصر، وغدًا الخميس، وفي سينمات عدد من الدول العربية، أبرزهم الإمارات وسوريا والسعودية.

وأكد محمد طاهر، في لقائه التلفزيوني مع الإعلامية دينا رامز والإعلامية أية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «أنا بحب أحمد الفيشاوي جدًا، ولما بيعمل أدوار مكتوبة كويس زي دوره بفيلم ولاد رزق، ويعتبر أنه من أكثر الناس اللي سايبة بصمة في الفيلم، ولكن في آخر كام سنة معملش 3 أو 4 أفلام ممكن يفضلوا عايشين معانا بعد كده، بحس إنها أفلام الموسم عشان تتعرض هنا وبرة».

وأوضح محمد طاهر قائلاً: «أنا آخر فيلم شوفته لـ أحمد الفيشاوي كان عادل مش عادل، منذ حوالي شهرين، ماظنش إن منتج الفيلم نفسه كان راضي عنه في العرض الخاص اللي حضرناه، بتكلم بجد، وقبله كان فيلم "السيستم"، ممكن يبقى أرحم شوية، بس أنا مش متوقع إن ده الفيلم اللي أحمد الفيشاوي ساب فيلم ولاد رزق عشانه».

وأشاد محمد طاهر بالفنان أحمد الفيشاوي قائلاً: «أحمد الفيشاوي مش نجم قليل، أو حد مساعد أو دور تاني، والناس بتحبه، وأنا بحبه أكثر في فيلم ولاد رزق، وحتى بفيلم الشيخ جاكسون عام 2017».