تريزيجيه: زيزو أفضل من حسين الشحات وعبد الله السعيد يتفوق على أفشة

نشر الإعلامي مهيب عبد الهادي تصريحات نجم الأهلي السابق محمود تريزيجيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال تريزيجيه: عبر حوار تليفزيوني مع الإعلامي مهيب عبر برنامج اللعيب : زيــزو أفضل من حسين الشحات وعبدالله السعيد أفضل من افشه .

علي الجانب الاخر يواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.