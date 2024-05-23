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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قمر الحليب بدر مايو يظهر اليوم بنسبة لمعان 100%

قمر الحليب
قمر الحليب

نشهد اليوم الخميس ظاهرة فلكية بديعة، حين نرى ظهور قمر مايو "بدر ذو القعدة"، والمعروف بـ قمر الحليب، وهذه الظاهرة من الظواهر البديعة والفريدة حيث سيظهر القمر بشكل جميل ورائع يمنح فرصة مميزة للتصوير، وهذه الظاهرة ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

قمر الحليب بدر مايو

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، اننا نشهد اليوم قمر الحليب بدر مايو  حيث يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.

واضاف تادرس أن بدر شهر مايو يُعرف عند القبائل الأمريكية بأسماء تدل على الربيع فيطلقون عليه قمر الزهرة ، وقمر الذرة حيث يكون حصاد الذرة في هذا الوقت من العام ، واحيانا أخرى يطلقون عليه قمر الحليب.

البحوث الفلكية: الصيف لم يبدأ بعد وبدايته في هذا الموعد

واشار إلي أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرصد التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .

ونوه أستاذ الفلك إلى أنه للتمكن من مشاهدة مثل هذه الظواهر، فإن الامر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .

وأشار، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

ونشهد ظاهرة  اكتمال القمر (بدر مايو) اليوم الخميس الموافق 23 مايو حيث يصل القمر إلي لحظة البدر في ذلك اليوم في تمام الساعة الثالثة و54 دقيقة صباحا، يشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وعلى جانب آخر تسود البلاد موجة شديدة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة التي تخطت حاجز الـ 45 درجة مئوية في بعض المناطق، ويبحث الجميع في الوقت موعد انتهاء الموجة الحارة، وقد يعتقد الجميع أننا قد بدأنا فصل الصيف، ولكن الحقيقة إننا نعيش حاليا في فصل الربيع والذي يسبق فصل الصيف.

وبدأ العد التنازلي لـ بداية فصل الصيف 2024، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث يتبقى أقل من شهر ويبدأ فصل الصيف رسميًا.

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد بداية فصل الصيف 2024، مشيرا إلى أنه وفقا للحاسبات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن فصل الصيف سيبدأ يوم 20 يونيو المقبل ويستمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة، ذلك وفقا للدليل الفلكي.

ويتميز فصل الصيف بأن النهار اكثر طولًا والطقس اكثر حرارة، ولجميع فصول السنة مواقيت فلكية لذا يحرص البعض على معرفة وقت ابتداء الفصل بالتحديد للاستعداد لقدومه، وتمثل بداية فصل الصيف 2024 في النصف الشمالي للكرة الأرضية بداية فصل الشتاء في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

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