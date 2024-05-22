عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحوث الفلكية: الصيف لم يبدأ بعد وبدايته في هذا الموعد

الصيف
الصيف

تسود البلاد موجة شديدة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة التي تخطت حاجز الـ 45 درجة مئوية في بعض المناطق، ويبحث الجميع في الوقت موعد انتهاء الموجة الحارة، وقد يعتقد الجميع أننا قد بدأنا فصل الصيف، ولكن الحقيقة إننا نعيش حاليا في فصل الربيع والذي يسبق فصل الصيف.

وبدأ العد التنازلي لـ بداية فصل الصيف 2024، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث يتبقى أقل من شهر ويبدأ فصل الصيف رسميًا.

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد بداية فصل الصيف 2024، مشيرا إلى أنه وفقا للحاسبات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن فصل الصيف سيبدأ يوم 20 يونيو المقبل ويستمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة، ذلك وفقا للدليل الفلكي.

ويتميز فصل الصيف بأن النهار اكثر طولًا والطقس اكثر حرارة، ولجميع فصول السنة مواقيت فلكية لذا يحرص البعض على معرفة وقت ابتداء الفصل بالتحديد للاستعداد لقدومه، وتمثل بداية فصل الصيف 2024 في النصف الشمالي للكرة الأرضية بداية فصل الشتاء في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

ووفقا للحسابات الفلكية، يكون فصل الصيف هذا العام هو أطول فصول السنة، حيث ينتهي مع بداية الخريف في يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ووفقا لتلك البيانات يتبقي 28 يوما علي بداية فصل الصيف.

ويعتبر يوم الانقلاب الصيفي 20 يونيو هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي نفس الوقت يمثل ذروة فصل الشتاء فلكيا وحدوث الانقلاب الشتوي حيث أطول ليل في السنة في نصف الكرة الجنوبي للأرض.

وأوضحت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه في يوم الانقلاب الصيفي 20 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وفي هذا اليوم أيضًا لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية خط عرض 6633 فأكثر شمالًا، ويظل النهار لمدة 24 ساعة.

موعد نهاية الموجة الحارة 

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة، ولها تأثير كبير، وأن درجة الحرارة على القاهرة وصلت لـ 38 درجة، وفي بعض الأيام وصلت درجة الحرارة لـ 41، ولكن اليوم تسجل 39 درجة.

وقالت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية»، عبر القناة الأولى، إن البلاد اليوم وغدًا مازالت تعاني من الارتفاع في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع توخي الحذر وعدم التعرض للشمس بشكل مباشر فترة النهار.

ولفت إلى أن الموجة الحارة ستنكسر غدًا الخميس، وأنه من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة من 4 لـ 5 درجات.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن فصل الربيع مازال مستمرا حتى الآن، وينتهي رسميا في 20 يونيو 2024، ويبدأ فصل الصيف لمدة 3 أشهر، موضحة أن درجات الحرارة تكون مرتفعة بشكل أكبر في فصل الصيف.

الصيف موجة شديدة الحرارة ارتفاع درجات الحرارة بداية فصل الصيف 2024 المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد بداية فصل الصيف 2024 موعد بداية فصل الصيف ذروة فصل الصيف ذروة فصل الصيف فلكيا الانقلاب الصيفى درجة الحرارة على القاهرة موعد نهاية الموجة الحارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا|مروان عطية: مباراة الترجي صعبة.. والأهلي على قلب رجل واحد

بسبب دونجا .. الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يكرم المغربي ياسين لبحيري

نبيل عبد الفتاح: الاحتلال ينتهج حرب التجويع ضد الفلسطينيين.. وبريطانيا أساس جرائمه|فيديو

أتمنى يراجع نفسه.. إعلامي يوجه رسالة إلى حسام حسن بسبب سام مرسي

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

بـ 6000 جنيه .. موبايل Realme رائع مش هتعرف تفرقه عن iPhone


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

أوف شولدر.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-