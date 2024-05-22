البحوث الفلكية: الصيف لم يبدأ بعد وبدايته في هذا الموعد

تسود البلاد موجة شديدة الحرارة وارتفاع درجات الحرارة التي تخطت حاجز الـ 45 درجة مئوية في بعض المناطق، ويبحث الجميع في الوقت موعد انتهاء الموجة الحارة، وقد يعتقد الجميع أننا قد بدأنا فصل الصيف، ولكن الحقيقة إننا نعيش حاليا في فصل الربيع والذي يسبق فصل الصيف.

وبدأ العد التنازلي لـ بداية فصل الصيف 2024، ووفقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حيث يتبقى أقل من شهر ويبدأ فصل الصيف رسميًا.

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد بداية فصل الصيف 2024، مشيرا إلى أنه وفقا للحاسبات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن فصل الصيف سيبدأ يوم 20 يونيو المقبل ويستمر لمدة 93 يوما و15 ساعة و53 دقيقة، ذلك وفقا للدليل الفلكي.

ويتميز فصل الصيف بأن النهار اكثر طولًا والطقس اكثر حرارة، ولجميع فصول السنة مواقيت فلكية لذا يحرص البعض على معرفة وقت ابتداء الفصل بالتحديد للاستعداد لقدومه، وتمثل بداية فصل الصيف 2024 في النصف الشمالي للكرة الأرضية بداية فصل الشتاء في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

ووفقا للحسابات الفلكية، يكون فصل الصيف هذا العام هو أطول فصول السنة، حيث ينتهي مع بداية الخريف في يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ووفقا لتلك البيانات يتبقي 28 يوما علي بداية فصل الصيف.

ويعتبر يوم الانقلاب الصيفي 20 يونيو هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وفي نفس الوقت يمثل ذروة فصل الشتاء فلكيا وحدوث الانقلاب الشتوي حيث أطول ليل في السنة في نصف الكرة الجنوبي للأرض.

وأوضحت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه في يوم الانقلاب الصيفي 20 يونيو يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وفي هذا اليوم أيضًا لا تغرب الشمس بالنسبة إلى الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية خط عرض 6633 فأكثر شمالًا، ويظل النهار لمدة 24 ساعة.

موعد نهاية الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بموجة شديدة الحرارة، ولها تأثير كبير، وأن درجة الحرارة على القاهرة وصلت لـ 38 درجة، وفي بعض الأيام وصلت درجة الحرارة لـ 41، ولكن اليوم تسجل 39 درجة.

وقالت «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية»، عبر القناة الأولى، إن البلاد اليوم وغدًا مازالت تعاني من الارتفاع في درجات الحرارة، ولذلك على الجميع توخي الحذر وعدم التعرض للشمس بشكل مباشر فترة النهار.

ولفت إلى أن الموجة الحارة ستنكسر غدًا الخميس، وأنه من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة من 4 لـ 5 درجات.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن فصل الربيع مازال مستمرا حتى الآن، وينتهي رسميا في 20 يونيو 2024، ويبدأ فصل الصيف لمدة 3 أشهر، موضحة أن درجات الحرارة تكون مرتفعة بشكل أكبر في فصل الصيف.