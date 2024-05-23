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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 54 ألف مريض عيون للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

صدى البلد

أكد عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية انه في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية، وتحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية أعلنت جمعية الأورمان الكشف الطبي على عدد (54,782)مريض عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة الشرقية منذ بداية عملها بالمحافظة الى الأن، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق والمراكز الطبية المتخصصة.

كلف مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية على ضرورة توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان انه جرى الكشف الطبي على عدد 54,782 مريض واجراء عدد 11,396عملية جراحية تنوعت مابين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، فضلا عن تسليم عدد (20,729) نظارة طبية.

وأضاف انه يتم التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الشرقية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

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وأكد المستشار "سيد الشوربجي" مدير عام جمعية الأورمان بالشرقية أن جمعية الأورمان لها تدخلات عديدة للحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية على أرض الشرقية، منها توفير دعم للمشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، وكذا توزيع المساعدات المباشرة من ألحفة وبطاطين ولحوم.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد مليون و200 ألف مريض،واجراء عدد 213 ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم عدد (172848) نظارة طبية لغير القادرين

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