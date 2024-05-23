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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل يخص مطار أبها

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت السلطات السعودية قرارا بتحويل مطار أبها إلى "المطار الصامت" كأول مطار في المملكة، وذلك مواكبةً لأفضل الممارسات العالمية المُطبقّة في عدة مطارات دولية حول العالم، مثل مطار أمستردام ومطار لندن والعديد من المطارات العالمية الأُخرى.

ومن جانبه؛ طالب مدير مطار أبها الدولي المُهندس، أحمد بن معيض القحطاني الجهات ذات العلاقة بتكثيف الجهود لتطبيق هذه المبادرة، وتشجيع المسافرين على الجاهزية في حال السفر من خلال المطار الصامت “مطار أبها الدولي”، عبر وسائل التواصل الخاصة بشركات الطيران، حيث سيتم مشاهدة المعلومات على شاشات عرض الرحلات، مع تركيب نظام نداء صوتي للحالات الطارئة.

وشدد القحطاني علي أن هذا الإجراء يتحقق بركائز أساسية؛ أولها دقة المعلومات على شاشات عرض الرحلات؛ حيث سيتم البدء بالاستغناء عن إعلان الرحلات أثناء تصعيد المسافرين.

وقال أيضا : سوف يتم تركيب نظام نداء صوتي خلال الأشهر القليلة القادمة في بعض الحالات الطارئة مثل إلغاء وتأخير الرحلات أو أي إعلانات أخرى ذات أهمية للمسافرين.

كما سيتم عرض معلومات الرحلة على بوابات التصعيد قبل فتح البوابة وتصعيد المسافرين، وعمل حملة تعريفية عن مفهوم المطار الصامت تتضمن لوحات تعريفية مُتعددة اللغات، وإشعارات إلكترونية للتوضيح ولفت نظر المسافرين إلى عدم وجود نداءات صوتية بالمطار.

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