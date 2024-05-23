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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة الصحفيين بالإسكندرية تنظم يوما طبيا لأعضائها وتوقع بروتوكولا مع مستشفى خاص

يوم صحي بنقابة الصحفيين
يوم صحي بنقابة الصحفيين بالإسكندرية

نظمت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، اليوم الخميس  يوما طبيا لأعضائها للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية وخدمات الكشف المجاني بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، فضلا عن إجراء الكشف المجاني للأسنان ومحاضرات التثقيف الصحي بالتعاون مع إحدى مستشفيات القطاع الخاص، وبالتنسيق بين الزميل رامي ياسين وكيل نقابةالصحفيين بالإسكندرية والزميلة هدى السعاتي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

 

قالت الدكتورة هند مجدي نائب مدير عام منطقة الجمرك الطبية، إن القافلة تقدم لأعضاء النقابة خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة التي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

وأكد رامي ياسين وكيل النقابة بالإسكندرية أن اليوم الطبي تضمن الكشف المجاني لعيادتي القلب والأوعية الدموية، والأسنان للصحفيين وأسرهم وإجراء محاضرات التثقيف الصحي وذلك بالتعاون مع إحدى مستشفيات القطاع الخاص.

 

ووقع رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالإسكندرية بروتوكول تعاون مع الدكتورة منى عناني مدير إحدى مستشفيات القطاع الخاص لتقديم كافة خدماتها للصحفيين بأسعار مخفضة، من عيادات الباطنة والقلب والأوعية الدموية، والأسنان، والتجميل، وغيرها من التخصصات الطبية.

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