دمرته حرب تيجراي.. تركيا تساعد في ترميم مسجد النجاشي بإثيوبيا

قالت وزارة السياحة الإثيوبية، إن تركيا تستعد للبدء في عملية ترميم مسجد النجاشي التاريخي الموجود في إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا.



وأضافت وزارة السياحة الإثيوبية إن الحكومة التركية وافقت على تقديم الدعم المالي والفني اللازم لأعمال ترميم مسجد النجاشي ضريح الملك أحمد النجاشي ويقع في مدينة وكرو على طريق أديجرات بعاصمة الإقليم ميكيلي.

وكان المسجد التاريخي أحد الأماكن التاريخية والدينية العديدة التي دمرت خلال الحرب التي استمرت عامين في منطقة تيجراي.

وقالت الوزارة الإثيوبية إنه تم الانتهاء من الاستعدادات للصيانة القياسية، ومن المقرر أن يبدأ العمل رسمياً خلال أيام قليلة.

وذكر أيضًا أن أعمال الإصلاح سيشرف عليها فريق من الخبراء من وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" وستشرف عليها هيئة التراث الإثيوبية ومكتب الدولة الإقليمي للثقافة والسياحة في تيجراي.

وتم ترميم المسجد بالفعل بدعم من تيكا في عام 2018 إلى جانب 15 قبرًا لأصحاب النبي محمد، مما زاد من إمكانية وصول الزوار إلى هذا الموقع التاريخي حتى اندلاع الحرب على تيغراي في نوفمبر 2020.