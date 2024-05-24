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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أطول عطلة رسمية في 2024.. 9 أيام متصلة إجازة عيد الأضحى المبارك

صدى البلد

تصدر بحث المواطنين عن أجازات شهر يونيو محركات البحث، عقب تردد أنباء بأن أطول أجازات خلال العام ستكون في شهر يونيو، ليتوصل البحث الى ان شهر يونيو بالفعل يحمل أطول اجازات العام الجاري.

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أطول أجازة في 2024

أفادت مصادر حكومية، بأنه وفقا لأجندة العطلات الرسمية لعام 2024، والمعلنة على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن جميع العاملين في الدولة سيحصلون خلال شهر يونيو المقبل، على أطول إجازة رسمية خلال العام الجاري، والتي تصل إلى 9 أيام متصلة.

ووفقا لأيام الإجازات المعلنة في أجندة العطلات الرسمية لعام 2024، فإن أيام وتواريخ أطول إجازة متصلة يحصل عليها الموظفين ستكون خلال شهر يونيو المقبل، والذي يتخلله موعد إجازة عيد الأضحى 2024.

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أجندة العطلات الرسمية لعام 2024

تأتي أيام الإجازات من عطلات إسبوعية وعطلات رسمية، وهي كالتالي:

-الجمعة 14 يونيو (عطلة إسبوعية).

-السبت 15 يونيو (وقفة عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية).

-الأحد 16 يونيو (أول أيام عيد الأضحى).

-الاثنين 17 يونيو (ثاني أيام عيد الأضحى).

-الثلاثاء 18 يونيو (ثالث أيام عيد الأضحى).

-الأربعاء 19 يونيو (رابع أيام عيد الأضحى).

-الخميس 20 يونيو (اتجاه أن يمنحه مجلس الوزارء إجازة بديلا عن يوم وقفة عرفات، والذي يحل موعدها السبت 15 يونيو، وهو عطلة أسبوعية وفقا لمصادر حكومية).

-الجمعة 21 يونيو (عطلة إسبوعية).

-السبت 22 يونيو (عطلة إسبوعية).

ورجحت المصادر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قراري إجازة وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى، على هامش قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة يوم الأربعاء 12 يونيو 2024.

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عدد أيام إجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر

أشارت مصادر، إلى أنه وفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهي قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2026، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالجهاز الإداري للدولة، فإن الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية الرسمية تكون مدفوعة الأجر، كذلك نصت مواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين بالقطاع الخاص، فإن الإجازات الرسمية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء تكون مدفوعة الأجر.

وأجاز قانون العمل في مادته 52 للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد، التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وزير العمل، بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

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