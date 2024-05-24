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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ماهر الفضالي: نشكر القيادة السياسية على دعم التعددية الحزبية

صدى البلد

أشاد ماهر الفضالي أمين عام حزب الغد بمحافظة الجيزة، بدعم القيادة السياسية للتعددية الحزبية وتهيئة الأجواء لعمل الاحزاب في الشارع والتواصل مع المواطنين بشكل دائم.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح المقر الجديد لحزب الغد بمحافظة الجيزة، بحضور عدد من القيادات النيابية والسياسية والحزبية أبرزهم النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب ونقيب الفلاحين صدام أبو حسين والسياسي رجب هلال حميدة بالإضافة إلى قيادات وأعضاء حزب الغد.

وأشار أمين عام الحزب إلى أن حزب الغد يحرص على التواصل مع الشباب ودعمهم بكافة الوسائل الممكنة من خلال مشاركتهم في الفعاليات المختلفة التي ينظمها الحزب للتلاحم مع قضايا الشارع المصري وتخفيف العبء على المواطن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب على كافة المستويات.

وشدد الفضالي على أهمية المشاركة السياسية والتعددية الحزبية لدعم القيادة السياسية في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتا إلى أن الحزب سيعمل الفترة المقبلة على التواجد في الشارع وتنظيم العديد من الفعاليات التي تهدف إلى التفاعل مع تطلعات المواطنين.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح مقرات جديدة للحزب بمختلف المحافظات، منوها إلى ضرورة العمل الجاد والتعاون المثمر بين جميع أبناء الحزب لتحقيق رسالته المنشودة في بناء الوطن ودعم المواطن المصري.

وأهدى أمين عام الحزب بالمحافظة درع الأمانة العامة لمحافظة الجيزة ونسخة من كتاب الله القرآن الكريم، إلى المهندس موسى مصطفى موسى زعيم الحزب، بمناسبة افتتاح المقر الجديد.

ماهر الفضالي حزب الغد محافظة الجيزة مجلس النواب

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