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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. مصرع طـ.ـفل داخل حمام سباحة مركز شباب قرية الدير

المتوفي
المتوفي

لقى طفل مصرعه داخل حمام سباحة بمركز شباب قرية الدير التابعة لمركز ومدينة طوخ بالقليوبية، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى مأمور مركز شرطة طوخ إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود إشارة بمصرع طفل غرقًا فى حمام سباحة داخل مركز شباب قرية الدير، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لعمل التحريات اللازمة، وتبين أن الطفل "يوسف م س" لقى مصرعه غرقًا داخل حمام السباحه وهو يبلغ من العمر 13 عاماً، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ووسط حالة من الحزن الشديد، شيع أهالى قرية الدير، التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير، في مقابر الأسرة، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

القليوبية قرية الدير طوخ مركز شرطة طوخ شرطة طوخ

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