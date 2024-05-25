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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم مطروح: هدوء وانضباط وتدابير أمنية مع اليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم خلال متابعة سير الامتحانات

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح خلال ترأسه غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها أن ٤٩٦٩ طالبا وطالبة أدوا امتحان اليوم الأول بكافة أرجاء المحافظة في مادتي اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف وسط أجواء هادئة وانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية الامتحانية وتدابير أمنية محكمة في محيط 26 لجنة بأرجاء مطروح.

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و اطمأن وكيل الوزارة من خلال التواصل مع رؤساء اللجان على وصول صناديق الاسئلة إلى مقار اللجان فى مواعيدها المحدده سلفا مطالبا كافة رؤساء اللجان بتوفير الأجواء الهادئة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحان بكل سهولة و يسر.

وأوضح شحاتة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل كافة اللجان وتذليل كافة العقبات التى قد تعوق سير العملية الامتحانية مع تسخير كافة الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان مشيراً أن اللجان مؤمنة بشكل كامل بمعرفة الأجهزة الأمنية وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.

وأكد أن المديرية أعدت ٢٤ إستراحة حكومية مجهزة على أكمل وجه بالإدارات التعليمية لضمان توفير إقامة مريحة ولائقة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية .

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