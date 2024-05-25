بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها ومدينة السادات

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس جامعة بنها ان البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي لإثراء العملية التعليمية والبحث العلمي وبصفة خاصة في المجال الطبي والتدريب لطلاب كليات الطب في المستشفيات الجامعية المختلفة.

وأشار الجيزاوي إلى أن البروتوكول يستهدف العديد من المجالات التعليمية والبحثية وبصفة خاصة في المجال الطبي وتدريب الطلاب والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية التى تتميز بها جامعة بنها بما لديها من منشآت علمية وطبية والمراكز البحثية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وأحدث المعامل والأجهزة الطبية.