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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها ومدينة السادات

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون

وقع الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات بروتوكول تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

جاء ذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس جامعة بنها ان البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإقامة تعاون مشترك في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي لإثراء العملية التعليمية والبحث العلمي وبصفة خاصة في المجال الطبي والتدريب لطلاب كليات الطب في المستشفيات الجامعية المختلفة.

وأشار  الجيزاوي إلى أن البروتوكول يستهدف العديد من المجالات التعليمية والبحثية وبصفة خاصة في المجال الطبي وتدريب الطلاب والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية التى تتميز بها جامعة بنها بما لديها من منشآت علمية وطبية والمراكز البحثية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وأحدث المعامل والأجهزة الطبية.

بنها الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إثراء العملية التعليمية المستشفيات الجامعية جامعة مدينة السادات

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