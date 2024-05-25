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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة تقترب من 36 ألف شهيد

العدوان على غزة
العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل من ضحاياها للمستشفيات 46 شهيدا و130 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة “معًا” الفلسطينية، أوضحت الصحة أنه ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35,903 شهيدا و 80,420 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مصدر لوكالة "رويترز" للأنباء، إنه من المتوقع استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس الأسبوع المقبل.

من جانبه، ذكر مسؤول إسرائيلي لموقع "واللا" العبري أن إسرائيل والولايات المتحدة وقطر اتفقوا على استئناف محادثات الوساطة بشأن صفقة الرهائن والهدنة مع حماس.

وأضاف أنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن غزة على أساس مقترحات جديدة للصفقة.

وتتوسط مصر وقطر في مفاوضات جديدة هذا الأسبوع على أساس الخطوط العريضة الجديدة التي تم التفاوض عليها في باريس بين مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيا ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن مباحثات باريس هدفت إلى بناء أرضية تتيح التقدم في المفاوضات.

وزارة الصحة بغزة الاحتلال الإسرائيلي ا غزة

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