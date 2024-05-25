انطلاق برنامج "صحتك مع هبة يوسف"على قناة TeN الثلاثاء القادم

ينطلق، الثلاثاء القادم، أولى حلقات برنامج "صحتك مع الدكتورة هبه يوسف" وذلك على قناة TeN الفضائية والذى يعد البرنامج الطبى الأول والوحيد على القناة كأضخم برنامج متخصص فى نشر التوعية الصحية، ومناقشة القضايا الطبية والدوائية .

برنامج "صحتك مع الدكتورة هبة يوسف" يذاع على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع فى تمام الساعة 6 مساء ويضم فريق إعداد كبير من المختصين في الصحافة الصحية.

الدكتورة هبة يوسف واحده من أبرز المهتمين بقضايا الصحة والمرأة ولها جهود فى نشر التوعية الصحية ومشاركات متعددة مع منظمات المجتمع المدنى فى التوعية الصحية والقوافل الطبية، وقد حصلت علي درجة الماجستير في الصيدلة الاكلينيكية من جامعة عين شمس كما قدمت العديد من البرامج الطبية على قناتى النهار والشمس.

وقالت الإعلامية الدكتورة هبة يوسف : برنامج صحتك مع الدكتورة هبه يوسف يركز برنامج يستعرض كل ما هو جديد فى القطاع الصحى وتوفير الأدوية والعلاجات الجديدة ونشر التوعية وطرق الوقاية من الأمراض بالإضافة إلى تناول التعامل مع الأزمات المرضية المختلفة كما يقدم البرنامج تثقيفًا كاملاً لجميع أفراد الأسرة حول ما يواجههم من مشاكل صحية ويسلط البرنامج الضوء على القضايا الصحية الراهنة وأفضل الحلول للخروج منها وصولا لمجتمع خالى من الأمراض.

وتابعت الدكتورة هبة يوسف : البرنامج يدعم توجة الدولة المصرية بتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين لا سيما التي تقدم في المبادرات الرئاسية بالإضافة إلى نشر التوعية بالمشروعات القومية الصحية وأهميتها في توفير الخدمة الطبية للمواطنين في الجمهورية الجديدة

واستكملت : قطاع الصحة أحد أبرز القطاعات الهامة التى تشكل ركيزة هامة بالمجتمع المصري نحو الاهتمام بصحة مواطنيه وتقديم معلومة صحيحة وخدمة طبية للجمهور ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على القضايا الصحية المختلفة من خلال خبراء ومتخصصون فى المجالات الطبية لتوفير معلومة طبية صحيحة وتقديم خدمة حقيقة تنير للمريض رحلة العلاج وحتى الشفاء