استشاري تنمية مستدامة عن المشروعات الزراعية: من لا يملك غذاءه لا يملك قراره

أكد صفي الدين متولي استشاري التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن الرئيس السيسي يدعو المستثمرين للاستثمار في المشروعات التنموية الزراعية.

وقال صفي الدين متولي في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك بنية تحتية متكاملة جاهزة للاستثمار الزراعي في مصر".

وأضاف صفي الدين متولي:" من لا يملك غذائه لا يملك قراره وبالتالي المشروعات الزراعية في غاية الأهمية ".

وتابع صفي الدين متولي:" الدولة المصرية تعمل منذ فترة على التوسع الرأسي لزيادة إنتاجية الفدان الواحد ويتم استنباط تقاوي زراعية تتسم بزيادة الإنتاجية مع ترشيد استهلاك المياه ".

وأكمل صفي الدين متولي:" الصوب الزراعية تسمح لنا بإنتاج 4 أضعاف الكمية التي يمكن زراعتها في ظروف طبيعية ".