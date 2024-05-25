حماة الوطن ينظم ندوات تثقيفية سياسية بالمحافظات

أصدر حزب حماة الوطن بيانا أكد فيه أنه منذ اليوم الأول لاندلاع حرب غزة، دعم الحزب جهود الدولة المصرية لوقف إطلاق النار وعدم تمدد وتوسع العمليات العسكرية ودخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والدوائية إلى كامل قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب.

كما دعم الحزب الرفض المصري القاطع لأي نوع من التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.

ووقف حزب حماة الوطن خلف الرئيس السيسي في موقفه الحازم ضد أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

لذلك قام حزب حماة الوطن بتنظيم عدد كبير من الندوات التثقيفية السياسية في جميع أنحاء الجمهورية للتوعية بالقضية الفلسطينية، ودور مصر والدبلوماسية الرئاسية في إيجاد حل دائم وعادل لهذه القضية.