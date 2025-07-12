المنوفي: تراجع التضخم مؤشر إيجابي.. والتاجر والمستهلك في صف واحد

رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بتباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.4% خلال يونيو 2025 مقارنة بـ16.5% في نفس الشهر من العام السابق، معتبرًا ذلك تطورًا إيجابيًا ومؤشرًا على بدء استقرار السوق بعد فترة من الضغوط الاقتصادية.

وأكد المنوفي أن هذا التراجع يعكس نجاح الجهود الحكومية والرقابية في ضبط الأسواق وتحقيق توازن نسبي بين العرض والطلب، إلى جانب التعاون البنّاء بين الجهات المعنية والتجار في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وقال المنوفي: "تراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن والبيض بنسبة 3.8%، والخضراوات بنسبة 1%، يعكس تحسنًا في آليات السوق ووفرة في المعروض. هذه نتائج ملموسة لتكاتف جميع الأطراف، خاصة في ظل الظروف العالمية المعقدة التي أثّرت على سلاسل الإمداد وأسعار السلع".

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وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين الدولة والمجتمع المدني، خاصة الجمعيات التي تمثل التاجر والمستهلك، لتحقيق معادلة عادلة تحفظ مصالح الجميع، مضيفًا أن جمعية "عين" تسعى دائمًا لتقديم مبادرات تستهدف الاستقرار السعري وتوعية المواطنين بحقوقهم.

وأشار المنوفي إلى أن الأرقام الحالية، رغم كونها مشجعة، تستدعي الحذر في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل توقعات بعض الخبراء بزيادات طفيفة محتملة نتيجة القرارات المرتقبة بخصوص أسعار الطاقة، لكنه أكد ثقته بأن السوق المصرية أصبحت أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات بشكل أفضل من السنوات الماضية.

وختم المنوفي تصريحه قائلاً: “علينا أن نستثمر هذه الإشارات الإيجابية في بناء منظومة تجارية واقتصادية أكثر توازنًا وعدالة، وتقديم دعم حقيقي للمستهلك، دون الإضرار بالتاجر، فاستقرار الأسعار هو ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ككل”.