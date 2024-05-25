رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأهلي بالفوز ببطولة إفريقيا: يعكس جهودا كبيرة وعملا مخلصا

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم السبت، للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وأكد المستشار عبد الرازق أن الفوز بالبطولة يعكس جهوداً كبيرة وعملاً مخلصاً لشباب مصر المخلصين.

وأشاد بروح الإصرار والعزيمة التي اتسم بها أداء اللاعبين وجهازهم الفني ليس في المباراة النهائية فقط، ولكن على مدار أدوار البطولة المختلفة، وهو ما توج في النهاية بتحقيق اللقب، وإسعاد جموع الجماهير.

وتمنى للنادي الأهلي وجميع الأندية المصرية وللرياضة المصرية التوفيق في مختلف الألعاب والبطولات.