ليبيا تعلن اعتراض قارب على متنه 113 مهاجرا وانتشال 3 جثث

أعلنت وزارة الداخلية الليبية اليوم الاثنين اعتراض 113 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا وانتشال جثث ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم خلال عمليات منفصلة على مدى ثلاثة أيام.

وأكدت الداخلية الليبية العثور على جثث ثلاثة "مهاجرين غير شرعيين من جنسية أفريقية" على شاطئ مدينة مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس.

وأوضحت أن قاربا تابعا للمديرية العامة للأمن الساحلي اعترض الاثنين 54 مهاجرا قبالة سواحل القره بولي، على بعد 50 كيلومترا شرق العاصمة، وتم نقلهم إلى ميناء ألشعاب بطرابلس وتسليمهم للجهات المختصة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية الليبية تكثيف "الدوريات البحرية خلال الصيف"، حيث أنقذت الأحد الماضي 20 مهاجرا "من جنسيات مختلفة" قبالة سواحل الزاوية على بعد 45 كيلومترا غرب طرابلس.