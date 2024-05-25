وزير الرياضة عن فوز الأهلي بدوري إفريقيا : نشهد عودًا حميدًا للكرة المصرية

عقب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا: قائلاً: "مبروك لكل المشاهدين، كنا منتظرين الكرة المصرية ترجع للسيطرة على الكرة الإفريقية، يارب دائمًا نفرح بالكرة المصرية، أجواء إيجابية جدًا، وألف مبروك".



وتابع "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن ما يحدث في الكرة المصرية يُسعد الجميع ، ويدعم المنتخب المصري في رحلته لكأس العالم.

فريق الأهلي

وتابع: "في الاول كان عندنا شوية قلق، ولكن فريق الأهلي شكلاً واداءً كان جيدًا، مبروك لمصر".



وأضاف:" نشهد عودًا حميدًا للكرة المصرية، وإن شاء الله يكون ده تمهيدًا لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم، وبإذن الله نتواصل مع الاتحاد الإفريقي لعقد السوبر الإفريقي في العاصمة الإدارية".