إغلاق منشأة.. حالات تسمم جديدة في السعودية| ما السبب؟

أغلقت السطات السعودية إحدى المنشآت التجارية في منطقة حفر الباطن بعد رصد حالات تسمم غذائي.

وقالت أمانة حفر الباطن، في بيان نشرته على منصة "إكس": "رصدت أمانة حفر الباطن أمس، السبت، بالتعاون مع الجهات المختصة حالات اشتباه تسمم غذائي، ويشتبه في أن يكون مصدرها إحدى المنشآت التجارية".

وأضافت: "وعليه اتخذت الفرق الميدانية للرقابة الصحية ومختبر الأغذية بأمانة حفر الباطن، التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحة لمثل هذه الحالات الطارئة، من سحب للعينات للتأكد من الأسباب وإغلاق المنشأة احترازيا لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية".

وأشارت إلى أن فرق الأمانة لا تزال تعمل بجميع أجهزتها الرقابية لاستمرار الجولات الرقابية وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة العامة.

السعودية : ظهور حالات التسمم في أحد المطاعم

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بـ السعودية، وفقًا لما ورد من الهيئة العامة للغذاء والدواء واستمرارًا للإجراءات التي تعمل عليها الجهات الحكومية بشأن ظهور حالات التسمم في أحد المطاعم بمدينة الرياض مؤخرًا، أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجرتها الهيئة كشفت وجود بكتريا «كلوستريديوم بوتولينوم» المسببة للتسمم الوشيجي في عينة من مادة «المايونيز» من إحدى الماركات، مع اتضاح وجود تلك المادة في أحد المصانع أيضًا.