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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من السعودية بشأن شحنة أغنام سودانية

ارشيفي
ارشيفي

أصدرت إدارة الحجر الحيواني والنباتي بوزارة الزراعة السعودية قرارا بإعادة الباخرة بنياس (1) التي تحمل شحنة صادر قوامها 14904 رؤوس من الضأن قادمة من السودان إلى ميناء جدة الإسلامي.

ووفق وسائل سودانية؛ جاء قرار الإعادة لمخالفة الشحنة، الاشتراطات السعودية الخاصة بنسبة كفاءة التحصين لمرض حمى الوادي المتصدع.

 


وثمن عضو مجلس السيادة السوداني  مساعد القائد العام الفريق مهندس بحري  إبراهيم جابر إبراهيم جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في دعم الشعب السوداني وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين منذ بداية الحرب عبر جسور جوية لمنظمات طوعية وإنسانية. 

وأعرب لدى تدشينه توزيع  الأجهزة الطبية للمستشفيات التابعة لصندوق إعانة المرضى، عن شكر السودان لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لما ظل يقدمه من خدمات جليلة جعلته في الصدارة. 

وأثنى عضو مجلس السيادة على الآلية التي يعمل بها المركز في تقديم الدعم والمساندة والاستشارة والتنسيق مع وزارة الصحة وصندوق إعانة المرضى في الفحص والتأكد من المواصفات المطلوبة للاجهزة والاشراف على استلامها وتوزيعها بالتعاون والتنسيق مع سفارة المملكة ببورتسودان. 

وأعرب عن أمله في أن تحذو بقية المنظمات حذو مركز الملك سلمان في الإشراف والمتابعة في تقديم الخدمات الاغاثية والإنسانية.

وأشار إلى أن أجهزة غسيل الكلى سيتم توزيعها بإشراف المركز على ست ولايات فيما يتم توزيع معدات مستشفيات الأطفال لولايتين ومحطة توليد الأوكسجين إلى مستشفى الأبيض باعتباره مستشفى مرجعي يخدم عدة ولايات. 

وأكد السفير على حسن بن جعفر سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان حرص بلاده على تقديم كافة المساعدات للشعب السوداني واستمرارها في تسيير القوافل والجسور الجوية حتى يعود السودان لسابق عهده معربا عن أمله  بأن يعم الأمن والسلام والإستقرار في كل ارجاء السودان. 

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