مهتم ببقائه السياسي.. زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو بعد فيديو الجندي المتمرد

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، أن ما يهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمقربين منه هو البقاء السياسي وإحداث الفوضى في "إسرائيل" مع استمرار الضجة الناجمة عن "فيديو التمرد" الذي نشره جندي إسرائيلي غير معروف على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس السبت، قال فيه إن هناك العشرات من الجنود لا يدعمون إلا نتنياهو.

ووصف لابيد الفيديو بـ"التحريض على الفتنة والكارثية"، سواء كان حقيقيا أو مدبرا لإثارة الشغب.

وانتشر تسجيل لجندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، في فيديو مثير للجدل قام بنشره أيضا يائير نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الجندي صاحب فيديو التمرد، والذي ظهر فيه ملثما ويرتدي الزي العسكري وهو يدعو إلى عصيان أوامر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن "جندي الاحتياط المشتبه به في يتم حاليًا التحقيق معه في الفيديو من قبل الشرطة العسكرية".