ضبط مستريح جديد بسوهاج نصب على مواطنين في 4.5 مليون جنيه

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنشاة بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط مُسن؛ إثر اتهامه بالنصب على 8 أشخاص من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 4 ملايين و490 ألف جنيهًا بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها دون رد..

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاه، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "حمدي م.ا.ع، 45 سنة، صاحب مكتب استيراد خاص، و7 أشخاص آخرين، ويقيمون دائرة المركز'.

وتضمن البلاغ تضررهم من المدعو “السيد ا.ح.ع، 66 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز”، لقيامه بالنصب على 8 أشخاص من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها 4 ملايين و490 ألف جنيهًا، بزعم استثمارها.

وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية تقدر بـ10% من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وارباحها واستولى عليها دون رد.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.