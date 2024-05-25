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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 460 كجم لحوم فاسدة في سوهاج .. والطب البيطري يكثف حملاته

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات بسوهاج

دشنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، بالاشتراك مع مباحث التموين وإدارة حماية المستهلك وحي غرب سوهاج، حملة مكبرة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والاسماك المملحة، والأسواق بمدينة سوهاج.

يتم التأكد من خلال تلك الحملات من صحة وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك، وقد تم التحفظ على ٤٦٠ كيلو من اللحوم البقري، لعدم صلاحيتهم للاستهلاك الآدمي، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط 460 كجم لحوم فاسدة

جاء ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وتعليمات الدكتور احمد حمدي محمد، مدير عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، والذي شدد على ضرورة ضبط الاسواق والمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك  ومنتجاتها والمطاعم والنوادي والمدارس، واستمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.

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