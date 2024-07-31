بعد الاغتـ.يالات.. تخوفات في إسرائيل من قصف صاروخي على وسط وشمال البلاد

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، إن هناك مخاوف في إسرائيل، من قصف صاروخي على وسط وشمال البلاد عقب الاغتيالات في طهران وبيروت.

ووفقا للصحيفة، زادت إسرائيل الاستعدادات لردود الفعل على اغتيال القيادي الكبير في حزب الله فؤاد شكر في بيروت وإسماعيل هنية في وقت مبكر من صباح اليوم في طهران.

ورغم أن إسرائيل أعلنت مسئوليتها عن الاغتيال في بيروت فقط، قالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تقوم بذلك عناصر مرتبطة بإيران وتسعى للانتقام من عمليتي الاغتيال.

وقالت القيادة الشمالية لجيش الاحتلال: "نحن مستعدون جيدًا دفاعيًا فيما يتعلق بانتشار قوات جيش الإسرائيلي في الميدان".

وقال مسئول أمني: "حزب الله منظمة متوازنة تخطط خطواتها بعناية، وبالتالي لا تفعل ذلك، ومن المستغرب أنه لم يصدر أي رد فعل حتى الآن، سواء في التصريحات أو الإجراءات".