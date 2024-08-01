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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هجوم إيراني ضد إسرائيل.. كذبة لوفتهانزا على ركاب رحلة تل أبيب

لوفتهانزا
لوفتهانزا

أخبر ركاب على متن رحلة لوفتهانزا من ميونيخ إلى تل أبيب والتي هبطت في لارنكا بقبرص، في وقت مبكر من صباح اليوم قبل العودة إلى ألمانيا القناة 12 العبرية أن موظفي شركة الطيران الألمانية كذبوا عليهم، وأخبروهم أنهم غير قادرين على الهبوط في إسرائيل وسط تهديد بهجوم إيراني.

هجوم إيراني ضد إسرائيل

 

وقال راكبان يدعيان زيف وجيفن للقناة 12: "كنا على متن رحلة مباشرة من ميونيخ إلى تل أبيب، ولكن تم إبلاغنا أنه يتعين علينا التوقف في لارنكا لأسباب فنية".


وأضافا أنه بعد فترة وجيزة، أخبرهم القبطان أخبرهم "أنه بسبب التهديد الإيراني، كان من المستحيل دخول إسرائيل وقرر بعض الركاب عدم العودة إلى ميونيخ ونزلوا بدون أمتعتهم".


وقالت راكبة أخرى تدعى جرانيت نوهام للقناة 12 إن الركاب الذين لم يرغبوا في العودة إلى ألمانيا سُمح لهم بالنزول في لارنكا فقط بعد شجار مع موظفي شركة الطيران.


وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم، قالت هيئة مطارات إسرائيل إن الوضع الأمني ​​في إسرائيل يسمح بالرحلات الجوية من وإلى إسرائيل.

وقف الرحلات إلى إسرائيل

وأضاف البيان: "بعض شركات الطيران الأجنبية تعلق أو تقلل بعض رحلاتها إلى إسرائيل لأسباب داخلية خاصة بها ويجب على الركاب أن يأخذوا في الاعتبار أن عودتهم إلى إسرائيل قد تتأخر وحافظ على التواصل مع شركات الطيران وابق على اطلاع دائم برحلاتهم".


وألغت العديد من شركات الطيران الكبرى، بما في ذلك لوفتهانزا، رحلاتها إلى إسرائيل هذا الأسبوع، حيث تستعد إسرائيل للرد المتوقع على اغتيال القائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في وقت سابق من هذا الأسبوع في بيروت وزعيم حماس إسماعيل هنية في طهران.

هجوم إيراني ضد إسرائيل لوفتهانزا رحلة تل أبيب هجوم إيراني الهبوط في إسرائيل وقف الرحلات إلى إسرائيل إسماعيل هنية

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