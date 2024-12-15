زيزو يفتتح التسجيل للزمالك في مرمى المصري بالكونفدرالية

نجح أحمد مصطفى زيزو، في تسجيل الأول لنادي الزمالك في مرمى المصري البورسعيدي، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل زيزو الهدف من تسديدة بباطن القدم على يسار حارس المصري محمود جاد في الدقيقة 63 ليعلن عن تقدم الفارس الابيض بنتيجة 1-0.

الشوط الأول

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد الشوط الأول سيطرة من جانب نادي الزمالك أول 20 دقيقة أهدر خلالها لاعبي الأبيض أكثر من فرصة للتسجيل، بينما ظهر المصري على فترات خلال الشوط الأول هدد بها مرمى محمد عواد لكن دون تسجيل أي أهداف للفريقين.

أعلن أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لنادي الزمالك عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة المصري البورسعيدي، على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - احمد فتوح

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - كونراد ميشالاك

خط الهجوم: احمد مصطفى زيزو - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الزمالك جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد الشامي، محمود حمادة، محمد مخلوف، سمير فكري.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي، خالد صبحي، أحمد القرموطي، يوسف الجوهري، أحمد عيد، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم، سامادو وبابا بادجي.