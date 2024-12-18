سفير مصر يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية تشاد

قدَّم السفير طارق يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى تشاد، أوراق اعتماده للرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الرئاسي بالعاصمة التشادية أنجامينا.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، قدم السفير طارق يوسف تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس التشادي محمد ديبي، وأعرب عن تقدير مصر للعلاقات التاريخية بين الدولتين والتي تمتد لعقود من الزمن، مؤكداً على تطلع الدولة المصرية لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أرحب، وانفتاح مصر على كافة أُطر التعاون مع الجانب التشادي، وأشار إلى أهمية استمرار التشاور بين الجانبين المصري والتشادي حول كافة القضايا الإقليمية محل اهتمام الدولتين وذلك تحقيقاً لاستدامة الأمن في المنطقة.

من جانبه، وجّه الرئيس "محمد ديبي" تحياته وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجه تهنئته إلى السفير طارق يوسف على توليه مهام عمله سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى تشاد، مؤكداً على حرص الدولة التشادية بكافة مؤسساتها على تمهيد الطريق أمام تعزيز العلاقات الثنائية المصرية التشادية بما يحقق النفع للشعبين المصري والتشادي، ومشيداً بالدور الذي تقوم به الشركات الوطنية المصرية كشركة المقاولون العرب وشركة مصر للطيران، وما يمثلاه كنموذج مثالي للعلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين.