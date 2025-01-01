قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: الشبورة المائية ونشاط الرياح يسيطران على الأجواء
إعلامية أمام الجنايات .. القصة الكاملة لقضية الاتجار بمخدر الـ GHP
إيه اللى هيحصل لـ عادل إمام .. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجآت لأشهر الفنانين
أبرز تصريحات رئيس الحكومة اليوم .. إنفوجراف
البابا تواضروس يلتقي إدارة مستشفى الأنبا تكلا بالإسكندرية لبحث تطوير الخدمة الطبية
موعد شهر رمضان فلكيًا .. كم يوم متبقٍ على حلول الأيام المباركة
في لجان الامتحانات| شاهد كيف استقبل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية العام الجديد؟
"لو مسئول عن الإعلام".. مطلب جريء لـ حسام موافي على الهواء |فيديو
اخيراً زيزو داخل الزمالك| ما علاقة الخطيب؟.. وأزمات تنتظر القلعة البيضاء
بعد وفاة أحمد رفعت وقرارت النائب العام.. هؤلاء الممنوعون من ممارسة الرياضة
حسام موافي يوجه نصيحة للأمهات لتشجيع الأطفال على الصلاة .. فيديو
مدبولي يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة الغربية بالأقصر

وضع حجر الأساس
وضع حجر الأساس
شمس يونس
×

قال المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، ان عام 2025 سيكون عاماً سعيداً يحمل الخير لأهل الأقصر، معرباً عن تطلعه لإفتتاح عدد كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً خلال العام الجديد، مشيداً بحالة الأمن والأمان وما حققته القيادة السياسية من إستقرار للبلاد وسط تحديات اقليمية ودولية وحالة الإضطراب في الدول المحيطة.


جاء ذلك خلال كلمة المحافظ في احتفالية وضع حجر أساس مشروع صرف صحي قرية الروافعة الغربية بمدينة البياضية جنوب محافظة الأقصر.
 

أعلن المحافظ اثناء الإحتفالية عن قرب انتهاء العمل بعدد من مشروعات الصرف الصحي وبدء مشروعات جديدة في مختلف مراكز ومدن المحافظة مشيراً الي تنفيذ خطة إصلاح وتمهيد ورصف الطرق عقب الإنتهاء من مشروعات المرافق.
 

وكشف المحافظ عن تدشين عدة مشروعات جديدة لتحقيق نهضة تنموية في كافة المجالات بالمحافظة لافتا الي ان الإستقرار يؤدي الي فتح روافد اقتصادية جديدة ويساهم في تنشيط حركة السياحة وتهيئة مناخ جاد للإستثمار بما يعود بالخير علي أهالي الأقصر.
 

من جانبهم رحب أهالي  البياضية وقرية الروافعة الغربية بمحافظ الأقصر ونظموا مؤتمر جماهيري حاشد بالقرية اعربوا خلاله عن سعادتهم بزيارته كونه أول محافظ يقوم بزيارتهم منذ اكثر من 15 عاماً.
 

وعبر الأهالي خلال عن فرحتهم بتدشين مشروع الصرف الصحي معربين عن تقديرهم لجهود المحافظ في توصيل المرافق لمختلف انحاء المحافظة واهتمامه بالقري والنجوع.
جدير بالذكر ان مشروع صرف صحي الروافعة الغربية يتم تنفيذه لخدمة أهالي القرية الذين يتجاوز عددهم 8 الاف نسمة بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 70 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع صرف صحي وشبكات انحدار بطول 7 كيلو متر وخط طرد بطول 4 كيلو متر ومن المتوقع انهاؤه خلال عام ونصف.
 

رافق المحافظ خلال وضع حجر الأساس  نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد،  والمهندس مصطفي سعيد رئيس جهاز  مدينة طيبة، واللواء احمد رمضان رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر والدكتور عبد الخالق حسين رئيس مدينة البياضية، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل - صورة أرشيفية

طريقة ورسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل

لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download

تليفونك عليه رسوم ولا لأ؟| لينك تحميل تطبيق تليفوني Telephony app download وخطوات التحقق

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت

هتشحن بكام.. قائمة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن بعد الزيادة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة تحسم جدل ضريبة أجهزة المحمول

وزير التربية والتعليم

أسبوعان فقط| التعليم تنفي مد فترة إجازة نصف العام 2025 لطلاب المدارس

وزير المالية

المالية والاتصالات تحسمان الجدل: لا تطبيق رسوم بأثر رجعي على الموبايلات الجديدة المستوردة من الخارج

مصطفى شعبان وهدى الناظر

بعد الإعلان رسميا.. تفاصيل زواج مصطفى شعبان

حالة الطقس

لمدة أسبوع| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

المشاركون في البطولة

فريق كفر الشيخ لرفع الأثقال يشارك فى بطولة الجمهورية الأولى ببورسعيد

وضع حجر الأساس

وضع حجر أساس مشروع صرف صحي الروافعة الغربية بالأقصر

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: انتهاء الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية المنوات

بالصور

إيه اللى هيحصل لـ عادل إمام .. ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجآت لأشهر الفنانين

ليلى عبد اللطيف وعادل امام
ليلى عبد اللطيف وعادل امام
ليلى عبد اللطيف وعادل امام

بعد وفاة أحمد رفعت وقرارت النائب العام.. هؤلاء الممنوعون من ممارسة الرياضة

احمد رفعت
احمد رفعت
احمد رفعت

خلطة مميزة.. طريقة مختلفة لعمل القرنبيط المقلي

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

ماذا يحدث عند تناول مخلل اللفت في الشتاء؟

مخلل اللفت
مخلل اللفت
مخلل اللفت

فيديو

من هو “أبو الحسن 600” وزير الدفاع السوري

وزير الدفاع السوري الجديد .. من هو مرهف أبو قصرة

شريف حلمى

بسبب نصيحة عادل إمام.. شريف حلمى: أنا قاعد في البيت.. فيديو

ناصيف زيتون

فنان شهير يشد معجبا من شعره فى حفله.. فيديو

حكيم

اعتزال حكيم الغناء في 2025.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

المزيد