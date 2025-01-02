شوبير يكشف طلبات أكرم توفيق للتجديد .. ورد فعل الأهلي

كشف الإعلامي وحارس المرمى السابق أحمد شوبير، عن طلبات أكرم توفيق للتجديد ورد فعل الأهلي على هذه الطلبات.

وقال “شوبير” عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم، إن الجلسة التي تمت بين نادر شوقي والنادي الأهلي لم يتم الاتفاق فيها على المبلغ المطلوب.

وأضاف أن نادر شوقي قال إن أكرم توفيق رغبته الأولى النادي الأهلي ولكن يطلب تعديل المبالغ المادية.

أكرم توفيق اتفق مع الشمال القطري

وقال الإعلامي كريم حسن شحاتة إن أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع نادي الشمال القطري للانضمام له خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كريم حسن شحاتة ببرنامج كورة كل يوم المذاع علي قناة الحياة أن مشعل العلي رئيس جهاز الشمال القطري أثناء تواجده في القاهرة أنهى اتفاقه مع أكرم توفيق.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة

وسيلتقي النادي الأهلي مع فريق شباب بلوزداد غدًا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، بالعاصمة الجزائرية وسيقام اللقاء على استاد (5 جويليه) في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن لعشاق القلعة الحمراء مشاهدة المباراة من خلال قنوات (بي ان سبورتس) الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا بدءًا من دور المجموعات.