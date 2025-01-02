قصف إسرائيلي.. الدفاع المدني الفلسطيني: لم نعد قادرين على تلبية نداءات الاستغاثة في غزة

أكد الدفاع المدني الفلسطيني، أن ما يجرى الآن في قطاع غزة جنون واضح لقوات الاحتلال ، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .





وقال الدفاع المدني الفلسطيني: “لم نعد قادرين على تلبية كافة نداءات الاستغاثة في ظل القصف المستمر والاستهدافات التي لا تتوقف”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 15 صاروخا أطلقوا من قطاع غزة منذ الجمعة الماضية.

ولاحقا، صرح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن891 عسكريا في الخدمة النظامية الاحتياطية قتلوا منذ 7 أكتوبر الماضي - خلال الحرب الاخير علي غزة - وأصيب 5 آلاف و569 آخرين.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال منذ قليل 28 جنديا إسرائيليا انتحروا منذ بدء الحرب بينهم 16 من الاحتياط في أعلى رقم منذ 13 عام.