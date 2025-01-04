ختام أعمال قافلة البياضية العلاجية بالكشف على 576 حالة

أوضح دكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر ختام أعمال القافلة العلاجية المقامة بوحدة عبدالعزيز بإدارة البياضية.



وبمتابعة منسق القوافل بالمديرية، تم الكشف علي(576) حاله علي مدار يومى عمل القافلة العلاجية. وأوضح وكيل صحة الأقصر أن القافلة تأتى ضمن مبادرة ( بداية ) لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالتخصصات الطبيةالمختلفة( نساء، باطنة، رمد، جراحة ،عظام ،اطفال،جلدية ) إلى جانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والأشعة والتحاليل كما تتضمن الكشف العشوائي عن الأمراض المزمنة ( الضغط والسكر ).



وأشار إلى تقديم خدمات التوعية من خلال فرق التثقيف الصحي بالمديرية ،مشيداً بالجهد المبذول من العاملين بالقافلة العلاجية لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء تكثيف أعمال القوافل الطبية المجانية على مستوى مراكز ومدن محافظة الأقصر وفقاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر،