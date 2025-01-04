شعبة الاتصالات: الموبايلات قبل 1 يناير 2025 مش هتدفع ضريبة

أكد وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، أن الهواتف المحمولة التي تم تفعيلها وتشغيلها قبل أول يناير 2025 لن تدفع ضريبة.

وقال وليد رمضان في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القومي لتنظيم الاتصالات يري ان عدد الهواتف التي تم تفعيلها وتشغيلها كبير للغاية ومن الممكن ان تكون هذه الهواتف لدى تجار وتم الحديث عن إجراءات لمواجهة هذا الامر ".

وتابع وليد رمضان :" الهواتف المحمولة التي تم تشغيلها وتفعيلها بعد 1 يناير 2025 سوف تدفع ضريبة ".

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة، حيث تعاني العديد من الدول من هذه الظاهرة.

وأوضح شمروخ خلال مؤتمر صحفي، أن 80% من الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد تأتي بطرق غير قانونية، ما يخلق سوقًا غير منظم يضر بالمستهلكين.

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة لا تستهدف التضييق على المواطنين، بل تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتوفير أجهزة بأسعار تنافسية وجودة مناسبة. كما أوضح أنه تم إعفاء حوالي 305 مواطنين من الرسوم بعد التأكد من أن استخدامهم للأجهزة هو استخدام شخصي.