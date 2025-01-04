صدمة في بيراميدز .. غياب نجم الفريق عن مواجهة الترجي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن غياب الدولي المغربي محمد الشيبي عن مباراة الترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة.

ويحل الترجي التونسي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي، في رابع جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

أوضح المنيري أن الشيبي تعرض للإصابة في مباراة الجونة الأخيرة بالدوري وبعد الفحص الطبي والأشعة جاءت النتيجة إصابته بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

ويتواصل غياب المدافع أحمد سامي الذي يؤدي آخر مراحل برنامجه التأهيلي قبل العودة، وكذلك يواصل مهند لاشين برنامجه ونفس الأمر لمحمود دونجا الذي يعاني من إصابة في الركبة.

وشهدت قائمة بيراميدز للقاء الترجي، وجود النيجيري صديق إيجولا لأول مرة بعد قيده في القائمة الأفريقية